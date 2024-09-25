Наступление на Угледар: власти сообщили, зашли ли россияне в город

В городе осталось около сотни человек.
Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорываться в Угледар Донецкой области, но Силы обороны Украины их уничтожают.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин во время телемарафона.
По его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли "огромное количество вражеской техники".
"В окрестностях города врага еще нет, заходят ДРГ, но наши защитники пытаются их выбить, то есть город еще не захвачен, и будем надеяться, что этого не будет", — рассказал руководитель ОВА.
В городе остаются около ста человек. Они отказываются уезжать. В Угледар уже почти не завозят гуманитарную помощь, потому что все пути простреливаются.
Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что отдельные группы российских оккупантов зашли в Угледар. По словам эксперта, это один из немногих участков фронта, где есть преимущество в высоте, а также шахтная, промышленная и высотная застройка.
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