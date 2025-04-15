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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Наступление окупантов на Сумщине: военный оценил серьезность угрозы

РФ усиливает активность на Сумском направлении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Солдаты РФ.

Солдаты РФ. / © Associated Press

Наступление армии Российской Федерации в Сумской области возможно. Пока для маневра у врага нет способностей.

Об этом заявил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире "Ранок.LIVE" .

По его словам, РФ усиливает активность в Сумском направлении. Да, на этом участке фронта в сутки возможны от 100 до 150 артиллерийских обстрелов. В то же время, российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу. Кроме того, продолжается накопление живой силы и комбинированные обстрелы: дроны, баллистика, все сразу.

"Но в любом случае мы с Силами обороны Украины готовы к отражению любых атак врага на этом направлении", - отмечает военный.

Как сообщалось, ранее Игорь Романенко сообщал о том, что РФ нацелилась на три области. В частности, враждебно армия преследует цель создать буферную зону на Сумщине и Харьковщине.

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