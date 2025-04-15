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- Украина
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Наступление окупантов на Сумщине: военный оценил серьезность угрозы
РФ усиливает активность на Сумском направлении.
Наступление армии Российской Федерации в Сумской области возможно. Пока для маневра у врага нет способностей.
Об этом заявил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире "Ранок.LIVE" .
По его словам, РФ усиливает активность в Сумском направлении. Да, на этом участке фронта в сутки возможны от 100 до 150 артиллерийских обстрелов. В то же время, российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу. Кроме того, продолжается накопление живой силы и комбинированные обстрелы: дроны, баллистика, все сразу.
"Но в любом случае мы с Силами обороны Украины готовы к отражению любых атак врага на этом направлении", - отмечает военный.
Как сообщалось, ранее Игорь Романенко сообщал о том, что РФ нацелилась на три области. В частности, враждебно армия преследует цель создать буферную зону на Сумщине и Харьковщине.