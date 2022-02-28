Наступление пошло, не по плану: в минобороны Британии заявили о провале логистики российской армии

Наступление пошло, не по плану: в минобороны Британии заявили о провале логистики российской армии

Российские войска дезорганизованы, а вторжение идет "не по графику"

В Министерстве обороны Великобритании констатируют, что ВС РФ столкнулись с огромным трудом во время наступления на Украину.

Об этом сообщили на странице Twitter ведомства.

Основная часть российских подразделений остается более чем в 30 км севернее Киева после того, как их продвижение было замедлено украинскими военными, защищающими аэродром Гостомель, ключевую цель РФ в первый день вторжения.

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"Вокруг Чернигова и Харькова продолжаются ожесточенные бои, однако оба города остаются под контролем Украины. Неудачи в логистике и упорное украинское сопротивление продолжают сдерживать наступление России. Несмотря на непрекращающиеся попытки скрыть подробности конфликта от населения России, ВС РФ впервые вынуждены признать потери", в британском Минобороны.

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, которые приводит SkyNews, российские войска дезорганизованы, а вторжение идет "не по графику" и не оказало никакого "стратегического влияния", как рассчитывал кремлевский режим.