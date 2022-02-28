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Наступление пошло, не по плану: в минобороны Британии заявили о провале логистики российской армии

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Наступление пошло, не по плану: в минобороны Британии заявили о провале логистики российской армии

Associated Press

Российские войска дезорганизованы, а вторжение идет "не по графику"

В Министерстве обороны Великобритании констатируют, что ВС РФ столкнулись с огромным трудом во время наступления на Украину.

Об этом сообщили на странице Twitter ведомства.

Основная часть российских подразделений остается более чем в 30 км севернее Киева после того, как их продвижение было замедлено украинскими военными, защищающими аэродром Гостомель, ключевую цель РФ в первый день вторжения.

"Вокруг Чернигова и Харькова продолжаются ожесточенные бои, однако оба города остаются под контролем Украины. Неудачи в логистике и упорное украинское сопротивление продолжают сдерживать наступление России. Несмотря на непрекращающиеся попытки скрыть подробности конфликта от населения России, ВС РФ впервые вынуждены признать потери", в британском Минобороны.

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, которые приводит SkyNews, российские войска дезорганизованы, а вторжение идет "не по графику" и не оказало никакого "стратегического влияния", как рассчитывал кремлевский режим.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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