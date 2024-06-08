Наступление проваливается: Россия перебрасывает военных с южного фронта в Харьковскую область — ЦНС

Россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов.

На фоне неудач во время наступления на северном фронте Россия начала перебрасывание частей из Херсона на Харьковское направление.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По сообщениям местных, россияне перебрасываютнекоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование так называемого "добровольческого батальона маргелова", чтобы восполнить потери.

"Местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией. Это очередное преступление окупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, издание Bloomberg 8 июня написало, что у РФ заканчивается время для прорыва в Украине. Ее преимущество против ВСУ рушится.

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