Наступление проваливается: Россия перебрасывает военных с южного фронта в Харьковскую область — ЦНС

Россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов.
На фоне неудач во время наступления на северном фронте Россия начала перебрасывание частей из Херсона на Харьковское направление.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По сообщениям местных, россияне перебрасываютнекоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование так называемого "добровольческого батальона маргелова", чтобы восполнить потери.
"Местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией. Это очередное преступление окупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, издание Bloomberg 8 июня написало, что у РФ заканчивается время для прорыва в Украине. Ее преимущество против ВСУ рушится.
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