Наступление Путина захлебнулось: в ISW оценили темпы продвижения РФ

ВСУ держат оборону / © Associated Press

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Летнее наступление российской армии 2026 года не принесло Кремлю оперативных успехов, на которые рассчитывало военное руководство РФ.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), сравнив темпы продвижения российских войск с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчетам экспертов, в июне российским подразделениям удалось захватить или занять около 30 квадратных километров украинской территории. Средний темп продвижения составил всего 1,01 квадратного километра в сутки.

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Для сравнения, в июне 2025 года армия РФ продвигалась в среднем более чем на 16 квадратных километров ежедневно, захватив

«За более года российская армия не смогла перейти к маневренной войне. Большинство территориальных достижений проходят медленно, буквально „ползучими“ темпами, что свидетельствует об отсутствии возможностей для масштабного оперативного прорыва», — отмечают аналитики.

По данным экспертов, с ноября прошлого года скорость продвижения армии РФ неуклонно снижается, а попытки компенсировать ситуацию новыми атаками не привели к ожидаемому результату.

Аналитики также обращают внимание, что наиболее заметное продвижение оккупационных сил демонстрируют в районе Константиновки Донецкой области, которую российское командование рассматривает как главное направление нынешней наступательной кампании. Однако даже там успехи носят исключительно тактический характер и достигаются ценой значительных потерь.

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Сколько территории Украины удалось освободить с начала 2026 года

С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось деоккупировать более 670 квадратных километров украинской земли. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«Компания 2025 года как раз и предусматривала постепенное истощение основных группировок врага, увеличение его потерь, предотвращение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях, что нам удалось в целом», — сказал главком ВСУ.

Также сообщалось, что российские войска активизировали штурмы на приграничные Сумской области и пытаются проникнуть в районы у границы.

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