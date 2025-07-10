Наступление РФ на Днепропетровщину: эксперт ответил, есть ли реальная угроза для Днепра

Наступление РФ. / © ТСН

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Скорее всего, Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. Это очень сложная операция для оккупационных войск.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан во время чата на Главреде.

По его словам, в Днепр россиянам - "как в Киев рачки". Ведь расстояние достаточно большое – 200 км. Эксперт отмечает, что дойти до этого областного центра – очень сложная операция для армии РФ.

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"От Луганска до Покровска 160 км. Это расстояние российские войска преодолевали 11 лет. Даже если взять расстояние от Донецка до Покровска - 50 км, то россияне двигались год и повисли", - подчеркнул Свитан.

Эксперт убежден, что "Днепру точно ничего не угрожает". Впрочем, для Днепропетровской области опасность все же существует. В частности, поселок Межова в Синельниковском районе, что в менее чем 40 км от Покровска.

"Угроза для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области. Но это не угроза Днепропетровской области и Днепру", - подытожил Свитан.

Напомним, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков заявляет, что оккупационная армия РФ стремится любой ценой зайти на территорию Днепропетровщины .

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Между тем, военный эксперт Павел Лакийчук подчеркнул, что российские войска пытаются выровнять линию фронта на Покровском направлении, чтобы продвинуться в сторону Днепропетровской области. Украинские военные держат оборону и врагу это не удается.

Дата публикации 16:45, 09.07.25 Количество просмотров 37 Третья штурмовая впервые взяла россиян в плен с помощью наземных роботов