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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Наступление РФ на Днепропетровщину: военный рассказал, что действительно происходит в регионе

По словам Османа, полностью остановить врага не удается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Наступление РФ.

Наступление РФ.

Армия агрессора Российской Федерации постепенно продвигается в направлении административной границы с Днепропетровской областью.

Об этом заявил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман" в своем Telegram-канале.

По его словам, российские захватчики "закрепляются либо в населенных пунктах на линии административной границы, либо всеми силами пытаются это сделать".

"Методическая работа продолжается круглосуточно, однако полностью остановить врага не удается. Из-за большой протяженности линии боевого столкновения и недостаточного количества боеспособного личного состава командование вынуждено определять приоритетные направления для обороны", - подчеркнул Бунятов.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил: что касается Днепропетровщины, то у россиян успехов нет. По его словам, "два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться".

Заметим, военный эксперт Роман Свитан считает, что россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область в специфических целях. Ситуация с этим "наступлением" создает нужный информационный шум для населения внутри России. Тамошняя пропаганда начинает усиленно рассказывать об этом.

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