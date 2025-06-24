Наступление РФ на Днепропетровщину: военный рассказал, что действительно происходит в регионе

Наступление РФ.

Реклама

Армия агрессора Российской Федерации постепенно продвигается в направлении административной границы с Днепропетровской областью.

Об этом заявил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман" в своем Telegram-канале.

По его словам, российские захватчики "закрепляются либо в населенных пунктах на линии административной границы, либо всеми силами пытаются это сделать".

Реклама

"Методическая работа продолжается круглосуточно, однако полностью остановить врага не удается. Из-за большой протяженности линии боевого столкновения и недостаточного количества боеспособного личного состава командование вынуждено определять приоритетные направления для обороны", - подчеркнул Бунятов.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил: что касается Днепропетровщины, то у россиян успехов нет. По его словам, "два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться".

Заметим, военный эксперт Роман Свитан считает, что россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область в специфических целях. Ситуация с этим "наступлением" создает нужный информационный шум для населения внутри России. Тамошняя пропаганда начинает усиленно рассказывать об этом.

Дата публикации 13:07, 23.06.25 Количество просмотров 9 Мусиенко раскрыл неожиданные подробности удара по Киеву! Чем били по столице?