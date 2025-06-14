Наступление РФ на Днепропетровщину: Зеленский ответил, есть ли угроза

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Сейчас нет продвижения российской группировки в Днепровскую область. Для РФ это, прежде всего, информационно важно, а не стратегически.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, для Москвы это очень важная информационная волна. Такая же ситуация и с Сумами, – пояснил президент.

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"В Днепровской области пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и т.д. Запускают маленькие ДРГ для того, чтобы они это просто сделали", - сообщил президент.

По его словам, военные докладывали, что нашли группу из шести человек, которая была в километре от административной границы.

"Зеленка" появилась. Все расцвело. Понятно, что они будут бегать по посадкам”, – добавил президент.

Как сообщал, военный эксперт Иван Ступак заявил, что сейчас Днепропетровское направление уже активно. Из карт DeepState видно, что до админграницы россиянам осталось 100 метров. Власти Днепропетровщины последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел по этому направлению, потому что находиться там опасно.

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Напомним, на прошлой неделе Генштаб ВСУ опроверг заявления РФ о наступлении в Днепропетровской области. Отмечается, что российские военные пытаются продвинуться по направлению к Днепропетровщине, но ВСУ держат оборону.

Дата публикации 19:17, 06.06.25 Количество просмотров 4 Дев'ять на одного! Росіяни наближаються до кордону з Дніпропетровщиною!