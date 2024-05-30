"Наступление РФ на Харьковщине создало серьезную угрозу для ВСУ": в NYT сделали мрачный прогноз

Ситуация в Харьковской или Сумской областях может довести украинские войска до предела и позволить Москве прорваться. Есть опасения, что наступление в регионе, которое стало точкой давления на ВСУ, неизбежно.

Об этом пишут в The New York Times.

Есть серьезная угроза для ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Москва передислоцирует войска в сторону сел Волчанск и Липцы в Харьковской области, которые российские войска пытаются захватить уже более двух недель. Также известно, что Россия сосредоточила войска на север, напротив Сум, готовясь к возможному наземному наступлению в этом районе. Пока у врага недостаточно сил для полномасштабных действий и прорыва, в то же время реорганизация украинской обороны с целью отражения атак продолжается.

Аналитики считают, что вторжение РФ через границу в сторону Харькова создало серьезную угрозу для ВСУ, которые уже подвергаются постоянным атакам дальше на юго-восток, на Донбассе. Командиры были вынуждены перебросить войска на север для укрепления обороны, так как ожидают западного оружия в достаточно большом количестве, чтобы изменить ситуацию.

"Сосредоточение российских войск к северу от границы в районе города Сумы, примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова, делает ситуацию еще более опасной, увеличивая территорию, которую Украина должна защищать. Наступление в Харьковской или Сумской областях может довести украинские войска до предела и разрешить России прорваться", – говорится в материале.

Как отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, главная цель России – расширить активный фронт, дезорганизовать украинские силы обороны и оставить украинское командование возможности использовать резервы. Он добавил, что принуждение Украины к переброске войск на север улучшит перспективы России по захвату Донецкой области, которую Москва формально аннексировала в 2022 году, но не контролирует ее полностью. Военные аналитики говорят, что получение полного контроля над регионом является приоритетом для Кремля.

Вспомнили журналисты и слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что Россия собирает тысячи военнослужащих, готовясь к новому наступлению. Он подчеркнул: цель врага – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать против нас всю свою живую силу и огневую мощь.

Украинские официальные лица в течение нескольких дней предупреждали, что Россия сосредоточила около 10 тысяч военнослужащих напротив Сумской области. Этих сил недостаточно, чтобы захватить крупные города или поселки, но они могут взыскать украинские подразделения в этот район.

По данным ГНСУ, Россия проводит там разведывательные миссии, чтобы выявить расположение украинских оборонных сооружений. Как отметил спикер ведомства Андрей Демченко, попытки диверсионных групп зафиксированы по всей границе Сумской области. Да, российские войска могут в какой-то момент попытаться совершить аналогичные действия, которые мы сейчас наблюдаем в Харьковской области.

"В последние месяцы украинские чиновники жаловались, что они не могут предотвратить наращивание войск прямо на границе на территории России, поскольку союзники запретили им стрелять из западного оружия Россией. Их призывы снять этот запрет в последние дни увенчались некоторым успехом во Франции; Польша; Швеция; и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Киеву должно быть разрешено наносить удары по военным объектам в России с помощью этого оружия", – отмечают в NYT.

Как известно, США не согласились отменить запрет, хотя у администрации Байдена начались дебаты по смягчению условий.

Украина пытается отразить атаки России по всей линии фронта

Ссылаясь на карты, составленные независимыми аналитиками на основе спутниковых снимков и видеозаписей боевых действий, российские войска недавно добились незначительных успехов в Донецкой области. В частности, они добрались до восточных окраин Временного Яра, который является одной из главных целей Москвы.

"Захват Временного Яра даст российским войскам контроль над господствующими высотами в этом районе и подвергнет города, которые Украина использует как логистические узлы, усиленный артиллерийский обстрел", – предостерегают аналитики.

Недавно генерал Сырский заявил, что Россия поддерживает наземные атаки авиаударами, используя мощные управляемые бомбы. Он констатировал: Украине срочно нужны зенитные средства, чтобы сбивать самолеты, запускающие это оружие.

В этом контексте следует отметить, что Швеция приняла самый большой пакет военной помощи Украине на сумму более 1 миллиарда долларов. В него войдут: ракеты ПВО и самолеты наблюдения и управления, способные отслеживать истребители и бомбардировщики.

"Способность Украины идентифицировать цели на большом расстоянии будет усилена", – написал в социальных сетях министр обороны Швеции Пал Джонсон.