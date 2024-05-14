Наступление РФ на Харьковщине, визит Блинкена и "день возможностей": главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшний день дал Украине больше возможностей, несмотря на напряженную ситуацию в Харьковской области.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам во вторник, 14 мая.

Владимир Зеленский рассказал, что харьковское направление, где пытается продвигаться враг, усилено, а Главком Александр Сырский находится в ключевых местах боев.

"Пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины уничтожают оккупанта", – добавил президент.

Вторым важным событием дня Зеленский назвал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поставкам американской оборонной поддержки, в том числе систем ПВО Patriot.

"Нам нужно заметное ускорение поставок. Сейчас слишком много времени проходит между объявлением пакетов и реальным появлением оружия на передовой. Важно сделать реализацию решений и логистику более оперативными", – отметил Зеленский.

Он добавил, что критически необходимо увеличить в Украине потенциал ПВО и авиации.

"В частности, нужно расширять коалицию истребителей, ускорять тренировки и поставки, чтобы дать защиту от российского террора. Мы знаем, какие реальные возможности есть у партнеров. Нужны четкие политические решения", — подчеркнул президент.

Сегодня также состоялся разговор с президентом Республики Корея, подтвердившим участие своего государства Саммите мира. Владимир Зеленский отметил, что лично пригласил на саммит около 30 лидеров стран из разных частей света.

Президент сообщил и о подготовке к запланированному на лето саммиту НАТО. В рамках этой подготовительной работы международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которую возглавляют Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен, представила отчет.

"Отчет о перспективах Украины, о необходимости действительно сильных решений для того, чтобы не только прекратить эту войну, а лишить почвы любые войны в нашем регионе и всей Европе. Для этого должен быть убран дефицит безопасности в Европе, и в частности дефицит безопасности для Украины. Нужна сильная позиция Альянса и четкий сигнал Москве, что война ничего ей не даст", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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