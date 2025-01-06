Наступление РФ на Харьковщине: власти рассказали о попытке врага разрушить переправу в области

Российская армия ночью пыталась разрушить переправу с левого берега Оскола на правый в Харьковской области. Это усложнило эвакуацию и доставку гуманитарных грузов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Осколу – Ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационных мероприятий. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не каждый день", — рассказал чиновник.

В свою очередь, глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич подчеркнул, что ситуация в целом остается напряженной. Российские обстрелы не прекращаются. В частности, захватчики активно применяют FPV-дроны.

"Больше всего беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской общинах", — заявил Канашевич.

Как сообщалось, глава Купянской городской военной администрации Андрея Беседин заявил, что расстояние от фронта до центра Купянска сократилось до 2 км. Это позволяет оккупантам активно обстреливать город с помощью минометов и FPV-дронов.

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