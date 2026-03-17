- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 2 мин
Наступление РФ на ключевом направлении фронта "накрылось" из-за наводнения: детали
РФ не смогли реализовать наступательные планы вблизи Купянска из-за погодных условий.
Весеннее половодье на реке Оскол Харьковской области превратило водоем в природный барьер. У россиян теперь усложнены логистика и эвакуация возле Купянска .
Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил заместитель командира батальона беспилотных систем 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга.
Ситуация возле Купянска остается сложной
По его словам, РФ готовится к масштабным наступательным операциям, выжигая передний край обороны роями беспилотников и усложняя логистику ВСУ дистанционным минированием.
«Река разграничивает вражеские тыл и передовые позиции. Соответственно ему сложнее проводить логистическое обеспечение, пополнять свои передовые позиции личным составом, проводить эвакуацию. Для нас очень хорошие возможности ловить врага во время этих движений и уничтожать», — пояснил военный.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне девять раз атаковали в сторону Петропавловки, Кирилловки, Глушковки, Новооссиного, Купянска и Новоплатоновки.
Война в Украине - какая ситуация на фронте
Как мы писали, украинские бойцы освободили более 400 км территорий на двух направлениях . Продвижение украинских сил перерезало ключевую логистику врага и фактически сорвало его наступательные планы. Россия вынуждена срочно опрокидывать резервы и ослаблять другие участки фронта. Аналитики ISW полагают, что эти действия могут остановить или серьезно усложнить дальнейшее наступление РФ на юге.
Известно, что ВСУ сорвали масштабную наступательную операцию РФ . Несмотря интенсивное давление, россиянам не удалось развернуть наступление в запланированных масштабах — их планы фактически провалились. По словам Владимира Зеленского, ключевую роль сыграли контрдействия украинских военных и их устойчивость на фронте.