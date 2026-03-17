Наступление РФ на ключевом направлении фронта "накрылось" из-за наводнения: детали

Весеннее половодье на реке Оскол Харьковской области превратило водоем в природный барьер. У россиян теперь усложнены логистика и эвакуация возле Купянска .

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил заместитель командира батальона беспилотных систем 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга.

По его словам, РФ готовится к масштабным наступательным операциям, выжигая передний край обороны роями беспилотников и усложняя логистику ВСУ дистанционным минированием.

«Река разграничивает вражеские тыл и передовые позиции. Соответственно ему сложнее проводить логистическое обеспечение, пополнять свои передовые позиции личным составом, проводить эвакуацию. Для нас очень хорошие возможности ловить врага во время этих движений и уничтожать», — пояснил военный.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне девять раз атаковали в сторону Петропавловки, Кирилловки, Глушковки, Новооссиного, Купянска и Новоплатоновки.

