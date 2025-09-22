ТСН в социальных сетях

Наступление РФ на Купянск: окружил ли враг город

Ситуация в Купянске непростая, но оцепления города нет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Купянск

Купянск / © Getty Images

Армия РФ пытается с севера «пролезать» в город Купянск. ВСУ делают все, чтобы враг не достиг поставленных целей.

Об этом в эфире «Общественного» сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктор Трегубов.

«Купянск – это сейчас фактически Покровск, только в несколько меньшем масштабе. Очень похожая ситуация. Только там сейчас россияне в основном с севера пытаются пролезать в город, используя все доступные инфраструктурные, географические и другие объекты. Пытаемся их остановить, не дать им достичь целей», – отметил Трегубов.

Он отметил, что в российских телеграмм-каналах уже царит альтернативная реальность, где они окружили город. Фактически, «взяли» его.

«На самом деле этого нет, к счастью. Но ситуация в Купянске непростая», - подчеркнул Трегубов.

Ранее речь шла о том, что кафиры не добрались до центра Купянска. Россияне распространяют фейки, чтобы посеять панику среди людей. На самом же деле украинские защитники ведут операцию по блокированию и уничтожению диверсионных групп россиян, которым удалось проникнуть на окраины города.

«Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка», — отметил спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский.

