Наступление РФ на Покровск: из-за обострения ситуации власти отменили эвакуационные поезда

Из-за обострения ситуации власти отменили эвакуационные поезда из Покровска Донецкой области. С 5 сентября гражданские могут эвакуироваться со станции в Павлограде.

Об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.

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"В связи с усложнением ситуации по безопасности посадка людей на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена. Начиная с 05 сентября 2024 года, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые эвакуируют гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград (Днепропетровская область)", — говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал органы местной власти разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов.

"На местных администрациях лежит задача разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов, чтобы минимизировать трудности для жителей Донбасса, которые хотят эвакуироваться. Эвакуация гражданских из Донецкой области продолжается. И я еще раз призываю всех воспользоваться этой возможностью", — подчеркнул глава области.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник 49 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении.

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