Зеленский с Сырским / © Александр Сырский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили ключевые вопросы обороны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил, что российское наступление на Сумы полностью сорвано.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

Вражеская группировка потеряла наступательные возможности из-за значительных потерь, хотя бои в приграничных районах до сих пор продолжаются.

Реклама

«Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, ключевых направлениях. Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничные Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате потерь», — отметил Зеленский.

Зеленский также отметил важность усиления противовоздушной обороны. Он поставил задачу активизировать работу с партнерами для ускорения поставок систем и ракет, что позволит более надежно прикрыть критическую инфраструктуру. Отдельно отмечены успехи в собственном производстве перехватчиков и необходимость подготовки большего количества операторов ПВО.

Напомним, по мнению Зеленского, Российский диктатор Владимир Путин остановит войну против Украины только тогда, когда поймет, что его ресурсы исчерпаны.

Также добавил, что у российского диктатора Владимира Путина нет желания прекратить начатую в Украине войну. Именно поэтому отказывается от разных шагов на пути к миру. В частности, предложения президента США Дональда Трампа. Чего не скажешь об Украине.