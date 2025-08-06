Наступление РФ на Сумы остановлено: спецподразделение ГУР уничтожило сотни оккупантов в тылу врага

Сумская область. / © ТСН

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Украинские разведчики провели спецоперацию в Сумской области, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Рейда в тыл врага совершили бойцы элитного подразделения "Тимур".

Об этом сообщает издание The Telegraph .

Отмечается, что украинские бойцы проникли на вражеские позиции в тылу и ликвидировали десятки оккупантов в ближнем бою, а также с помощью скоординированных ударов дронов и артиллерии. Издание отмечает, что наступление российских войск в Сумах было "внезапно остановлено".

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"ГУР не уточнили точную дату или место битвы, но продвижение России в регион в последние недели остановилось из-за сильного сопротивления Украины", - говорится в статье.

The Telegraph пишет, что перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о панике среди российских солдат, отказывавшихся атаковать украинские позиции, оправдываясь "надуманными причинами".

По данным разведки, по меньшей мере 334 военнослужащих РФ погибли и более 550 получили ранения.

После операции один из российских так называемых блоггеров сообщил, что войска РФ были окружены в районе Алексеевки: "Они нас загнали в ловушку. С трех сторон вода, а с четвертой - украинцы".

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Заметим, что российские войска вошли в Сумскую область в начале этого года. Они имели целью создать так называемую "буферную зону" вдоль северо-восточной границы Украины. Впрочем, украинским военным удалось остановить наступление захватчиков и отразить некоторые села.

Напомним, в конце июля ВСУ закрепились в Сумской области. Подразделение 225 отдельного штурмового полка полностью освободило село Кондратовка . Это уже второй населенный пункт в этом направлении, который украинские военные вернули под контроль.

Между тем местные власти предупредили об опасности на дороге на Сумщине. Водителей призывают избегать поездок по участку автотрассы Белополье — Сумы возле села Головашевки. На этом участке уже было несколько случаев ударов враждебными fpv-дронами.