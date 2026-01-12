- Дата публикации
Наступление РФ на всей линии фронта: где враг смог продвинуться, а где потерпел фиаско
Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК «Бук-М3» и держат Купянск: ISW проанализировал ситуацию по самым горячим направлениям.
Российская армия сохраняет наступательный темп вдоль всей передовой, однако по итогам 10–11 января реальных достижений агрессор практически не имеет. Основные усилия врага сосредоточены на штурмовых действиях в Донецкой области и усилении давления в районе Купянска, где продолжаются тяжелые бои без существенного изменения линии фронта.
Тем временем, украинские бойцы сдерживают врага и бьют по российскому тылу. Соответствующие данные содержатся в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).
Какая ситуация на линии столкновения?
На Харьковском направлении противник вел атаки северо-восточнее Харькова — в районах Прилипки, Лимана, Волчанская, Вильчи, Волчанских Хуторов и Графского, а также вблизи Великого Бурлука, Двуречанского и в направлении Колодезного. Продвижение не зафиксировано.
В то же время были обнаружены попытки проникновения российских подразделений в южной части Подолов, восточнее Купянска. По оценке, эти действия носили характер инфильтрации и не изменили линию фронта.
Россияне также активно атаковали на разных подступах к Купянску, но украинские силы удерживают позиции севернее города и на восточном берегу Оскола, не позволяя врагу форсировать реку. По оценкам, в самом Купянске может оставаться от 50 до 60 российских военных.
На Боровском направлении русские войска смогли незначительно продвинуться в районе западной части Редкодуба, южнее Боровой. В то же время продолжались атаки вблизи Богуславки, Загрызового, Грековки, Карповки, Дружелюбовки и ряда населенных пунктов южнее Боровой.
Важно! Параллельно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитному комплексу «Бук-М3» в Луганской области, что сопровождалось детонацией боекомплекта.
В Донецкой области русские войска пытались наступать на Славянском и Лиманском направлениях. Бои продолжались непосредственно в районе Лимана, а также вблизи Ямполя, Заречного, Дробышевого, Ставков и Закитного.
По словам украинского командования, россияне ужесточили попытки проникновения малыми группами, сосредотачивая основные усилия на направлении Славянска, однако существенного продвижения достичь не смогли. В то же время фиксируются проблемы в управлении и нравственном состоянии отдельных российских подразделений.
В районе Константиновки и Дружковки русские войска имели ограниченное продвижение, в частности, в восточной части Константиновки. Продолжались интенсивные бои на северных, восточных и южных окраинах города, а также вблизи Часового Яра, Плещеевки и Иванополья. Противник активно применяет FPV-дроны, пытаясь поразить украинские позиции, технику и беспилотные системы.
На Добропольском направлении российские атаки в районах Кучерового Яра, Шахматного, Торецкого и Заповедного результаты не принесли. Аналогичная ситуация и на Новопавловском направлении, где бои продолжались вблизи Филиала и на подступах к Новопавловке без подтвержденного продвижения.
В районе Покровска российские войска смогли продвинуться в северной части города, в зонах, где раньше действовали диверсионно-разведывательные группы.
В то же время бои шли как в самом Покровске, так и на его флангах — в районах Родинского, Мирнограда, Котлиного и Удачного. Украинские силы отмечают высокую активность вражеских дронов, что усложняет логистику, однако применяют средства РЭБ и противодроновые решения.
На Южном направлении, в частности в районе Гуляйполя, русские войска добились ограниченных успехов, продвинувшись в северо-западной и центральной частях города, а также западнее Прилука.
Противник концентрирует здесь наступательные усилия, опрокидывая дополнительные подразделения, в том числе десантные. В западной части Запорожской области зафиксировано локальное продвижение россиян в районе устья реки Конка, близ Приморского, хотя часть заявлений о захвате населенных пунктов остается неподтвержденной.
На Херсонском направлении российские войска продолжали ограниченные атаки в районе Антоновского моста без изменения линии фронта. Украинские силы со своей стороны нанесли удар по составу материально-технического обеспечения 49-й армии России во временно оккупированной части Херсонской области.
Напомним, оккупанты применяют новую тактику на Краматорском направлении: враг пытается продвигаться небольшими группами до пяти человек, особенно в темное время суток и во время ухудшения погоды.