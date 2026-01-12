Наступление РФ на всей линии фронта: где враг смог продвинуться, а где потерпел фиаско

ВСУ в районе Покровска / © Getty Images

Российская армия сохраняет наступательный темп вдоль всей передовой, однако по итогам 10–11 января реальных достижений агрессор практически не имеет. Основные усилия врага сосредоточены на штурмовых действиях в Донецкой области и усилении давления в районе Купянска, где продолжаются тяжелые бои без существенного изменения линии фронта.

Тем временем, украинские бойцы сдерживают врага и бьют по российскому тылу. Соответствующие данные содержатся в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какая ситуация на линии столкновения?

На Харьковском направлении противник вел атаки северо-восточнее Харькова — в районах Прилипки, Лимана, Волчанская, Вильчи, Волчанских Хуторов и Графского, а также вблизи Великого Бурлука, Двуречанского и в направлении Колодезного. Продвижение не зафиксировано.

В то же время были обнаружены попытки проникновения российских подразделений в южной части Подолов, восточнее Купянска. По оценке, эти действия носили характер инфильтрации и не изменили линию фронта.

Россияне также активно атаковали на разных подступах к Купянску, но украинские силы удерживают позиции севернее города и на восточном берегу Оскола, не позволяя врагу форсировать реку. По оценкам, в самом Купянске может оставаться от 50 до 60 российских военных.

На Боровском направлении русские войска смогли незначительно продвинуться в районе западной части Редкодуба, южнее Боровой. В то же время продолжались атаки вблизи Богуславки, Загрызового, Грековки, Карповки, Дружелюбовки и ряда населенных пунктов южнее Боровой.

Важно! Параллельно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитному комплексу «Бук-М3» в Луганской области, что сопровождалось детонацией боекомплекта.

В Донецкой области русские войска пытались наступать на Славянском и Лиманском направлениях. Бои продолжались непосредственно в районе Лимана, а также вблизи Ямполя, Заречного, Дробышевого, Ставков и Закитного.

По словам украинского командования, россияне ужесточили попытки проникновения малыми группами, сосредотачивая основные усилия на направлении Славянска, однако существенного продвижения достичь не смогли. В то же время фиксируются проблемы в управлении и нравственном состоянии отдельных российских подразделений.

В районе Константиновки и Дружковки русские войска имели ограниченное продвижение, в частности, в восточной части Константиновки. Продолжались интенсивные бои на северных, восточных и южных окраинах города, а также вблизи Часового Яра, Плещеевки и Иванополья. Противник активно применяет FPV-дроны, пытаясь поразить украинские позиции, технику и беспилотные системы.

На Добропольском направлении российские атаки в районах Кучерового Яра, Шахматного, Торецкого и Заповедного результаты не принесли. Аналогичная ситуация и на Новопавловском направлении, где бои продолжались вблизи Филиала и на подступах к Новопавловке без подтвержденного продвижения.

В районе Покровска российские войска смогли продвинуться в северной части города, в зонах, где раньше действовали диверсионно-разведывательные группы.

В то же время бои шли как в самом Покровске, так и на его флангах — в районах Родинского, Мирнограда, Котлиного и Удачного. Украинские силы отмечают высокую активность вражеских дронов, что усложняет логистику, однако применяют средства РЭБ и противодроновые решения.

На Южном направлении, в частности в районе Гуляйполя, русские войска добились ограниченных успехов, продвинувшись в северо-западной и центральной частях города, а также западнее Прилука.

Противник концентрирует здесь наступательные усилия, опрокидывая дополнительные подразделения, в том числе десантные. В западной части Запорожской области зафиксировано локальное продвижение россиян в районе устья реки Конка, близ Приморского, хотя часть заявлений о захвате населенных пунктов остается неподтвержденной.

На Херсонском направлении российские войска продолжали ограниченные атаки в районе Антоновского моста без изменения линии фронта. Украинские силы со своей стороны нанесли удар по составу материально-технического обеспечения 49-й армии России во временно оккупированной части Херсонской области.

Напомним, оккупанты применяют новую тактику на Краматорском направлении: враг пытается продвигаться небольшими группами до пяти человек, особенно в темное время суток и во время ухудшения погоды.