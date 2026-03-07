- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 2 мин
Наступление РФ на Запорожье провалилось: ГУР и ВСУ нанесли сокрушительные потери врагу
Россияне прекращают штурмы на Запорожском направлении из-за логистического коллапса, сообщили в ГУР.
Спецподразделения ГУР вместе с Силами обороны остановили наступление россиян на Запорожском направлении. Уже три месяца разведчики держат оборону на этом участке, не давая врагу продвинуться в областной центр.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
За время активных действий воины спецподразделения нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Основными результатами сделки стали:
ликвидация более 300 оккупантов (убитыми и ранеными);
взятие в плен 39 российских военнослужащих;
системное ограничение логистики противника с помощью точных ударов дронов и артиллерии.
Как отметили в ГУР, из-за дефицита обеспечения российские подразделения все чаще отказываются от проведения штурмовых действий на этом отрезке фронта. Это позволило украинским защитникам удержать оборону на выгодных рубежах и обезопасить Запорожье от непосредственной угрозы наступления. К операции привлекли немало отрядов, входящих в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины.
«Операцию проводят подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий», — сообщили в ГУР.
Напомним, ВСУ за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник. Силам обороны удалось не только остановить активное наступление РФ, но и отвергнуть россиян с ранее увлеченных позиций.
Кроме того, темпы деоккупации растут: если в середине февраля (14–20 числа) чистый прирост составлял 33 кв. км, то за последнюю неделю месяца этот показатель достиг почти 57 кв. км.