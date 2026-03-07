Наступление РФ на Запорожье провалилось: ГУР и ВСУ нанесли сокрушительные потери врагу

ВСУ / © Associated Press

Спецподразделения ГУР вместе с Силами обороны остановили наступление россиян на Запорожском направлении. Уже три месяца разведчики держат оборону на этом участке, не давая врагу продвинуться в областной центр.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

За время активных действий воины спецподразделения нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Основными результатами сделки стали:

ликвидация более 300 оккупантов (убитыми и ранеными);

взятие в плен 39 российских военнослужащих ;

системное ограничение логистики противника с помощью точных ударов дронов и артиллерии.

Как отметили в ГУР, из-за дефицита обеспечения российские подразделения все чаще отказываются от проведения штурмовых действий на этом отрезке фронта. Это позволило украинским защитникам удержать оборону на выгодных рубежах и обезопасить Запорожье от непосредственной угрозы наступления. К операции привлекли немало отрядов, входящих в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины.

«Операцию проводят подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий», — сообщили в ГУР.

Напомним, ВСУ за последний месяц уволили на Запорожском направлении больше территорий, чем оккупировал противник. Силам обороны удалось не только остановить активное наступление РФ, но и отвергнуть россиян с ранее увлеченных позиций.

Кроме того, темпы деоккупации растут: если в середине февраля (14–20 числа) чистый прирост составлял 33 кв. км, то за последнюю неделю месяца этот показатель достиг почти 57 кв. км.