Украина массово применяет дроны против нефтяной инфраструктуры Российской Федерации и против логистики российской армии, и это говорит о перехвате инициативы на войне. Об этом также говорит не способность Москвы защитить парад на Красной площади.

Об этом пишет The Economist.

«Пережив суровую зиму, когда города и энергетическая сеть почти каждую ночь подвергались обстрелам массированными российскими беспилотниками и ракетами, Украина теперь меняет ситуацию. Она навязывает России все большие расходы почти по всем показателям», — пишут журналисты.

В издании указали на провал российского весеннего наступления: в апреле россияне впервые с августа 2024 года потеряли больше территории, чем смогли захватить.

«В общем, это похоже на переломный момент в войне. Если россиянам ничего не удастся показать, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться», — сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что весной 2026 года российские войска демонстрируют худшие результаты на фронте, чем годом ранее. По данным организации, в апреле Украина смогла вернуть больше территорий, чем потеряла.

В то же время, как утверждает украинская сторона, потери российской армии за апрель превысили 35 тысяч человек убитыми и ранеными.

Кроме того, Украина все чаще наносит удары по объектам в глубине российской территории, включая нефтяную инфраструктуру и военные склады.

Эксперты считают, что это могло повлиять на решение Кремля сократить демонстрацию военной техники на Красной площади. Несмотря на заявление Путина о том, что война «заканчивается», боевые действия и удары по украинским городам продолжаются.

Одной из главных причин снижения темпа продвижения РФ на поле боя в Украине стали дроны, изменившие характер всей войны. Массовые прорывы бронетехники практически исчезли, а тактика россиян по использованию малых групп не дает ощутимых результатов.

Напомним, в Москве состоялся сокращенный военный парад до 9 мая, длившийся около 45 минут. Мероприятие прошло при участии Владимира Путина и ряда иностранных лидеров — Лукашенко, Токаева и Мирзоева, а военную технику в этом году демонстрировали на экранах. Впервые в параде приняли участие военные КНДР.

