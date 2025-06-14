Наступление РФ приближается к Сумам: Washington Post об угрозе, перед которой оказался город

Наступление на Сумы. / © ТСН

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Российское наступление приближается к Суме на севере Украины, открывая новый фронт. Войска РФ сейчас продвигаются в Сумской области, захватывая деревни вблизи границы.

Об усилении российских атак на Сумы говорится в материале The Washington Post.

Угроза для Сум

Глава Красного Креста в Сумской области Игорь Шаповал сообщил, что российские войска продвинулись примерно в 12 милях от Сум. По его словам, "ситуация сложная, но не критическая".

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Между тем, заместитель городского головы Сум Артем Кузнецо заявляет, что обстрелы города не прекращаются. Армия РФ применяет баллистические ракеты, крылатые бомбы, беспилотники, а на прошлой неделе ударили системами залпового огня. Впрочем, если линия фронта продвинется на расстояние 10-15 км от Сум, то артиллерийские системы будут "терроризировать город".

"В российско-украинской войне близость имеет решающее значение. Чем ближе подходят российские войска, тем больше оружия они могут применить к обстрелам города, а это делает жизнь для гражданского населения все сложнее", - говорится в сообщении.

Ситуация на пограничье

В настоящее время идет эвакуация из общин, находящихся вблизи зон боевых действий и постоянно подвергающихся обстрелам. Впрочем, теперь вывозить людей становится все сложнее, поскольку россияне обстреливают эти населенные пункты круглые сутки.

"Россия просто уничтожает приграничные районы. Все, что работает - это могут быть магазины, фермы, склады с сельскохозяйственной техникой - просто уничтожается", - говорит представитель ГСЧС Сумщины Олег Стрелко.

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Городские власти не давали приказа эвакуировать Сумы. Впрочем, по словам спасателя, опасения в том, если российские войска приблизятся к областному центру, они начнут охотиться на местное население с помощью дронов - как это было в Херсоне, от которого оккупанты находятся только в миле.

Наступление РФ

Военные страны-агрессорки приближаются к ключевому логистическому населенному пункту Юнаковка, примерно в 15 милях от Сум. Там продолжаются бои.

"Ситуация очень напряженная. Друзья, которые держат этот участок, говорят, что враг идет волна за волной, будто намеренно пытается истощить нашу оборону", - рассказал командир взвода на псевдо "Касте".

Действия россиян на Сумщине, по словам украинских официальных лиц и аналитиков, призваны заставить Киев рассредоточить силы и продемонстрировать "успехи" на поле боя перед международным сообществом.

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"С моей точки зрения, Сумское направление - это вспомогательная ось для россиян", - отмечает Конрад Музыка, директор польской консалтинговой компании Rochan по обороне.

Что касается города Сумы, считает эксперт, то "скорее всего, цель оказывать давление на украинские силы и гражданское население, совершая агрессивные нападения на город, нанося разрушения и психологическое давление".

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отталкивают россиян из Сумской области. Однако других деталей он не сообщил.

Впрочем, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что агрессорка РФ опрокидывает силы с юга на Сумщину. По его словам, россияне явно не ожидали таких потерь в Сумской области и вынуждены тянуть дополнительные силы, вообще не планировавшие бросать туда.

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Заметим, что Россия уже контролирует около 250 квадратных километров территории Сумской области. Оккупанты подошли к Сумам на расстояние около 20 км , а это, говорят эксперты, критически близко к областному центру.

Дата публикации 21:01, 04.06.25 Количество просмотров 1422 Жуткий удар по Сумам в день траура: взрывы попали в прямой эфир!