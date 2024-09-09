Наступление РФ на Донетчине: Зеленский дал задания для военных на двух направлениях

Вечером 9 сентября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях дня.

Заседание Ставки

Президент Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили несколько ключевых вопросов. Речь идет о защите энергетики от российских ударов, ситуации на фронте и поставках в войска артиллерии, включая отечественные "Богданы".

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"Относительно энергетики есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная — и за строительство защиты, и за работу ПВО", – заверил глава государства.

Кроме того, он заверил, что продолжается работа по комплектации наших боевых бригад и бригад резерва.

Отдельно докладывал министр обороны Украины Умеров по результатам "Рамштайна" и его переговорам с партнерами.

Наступление РФ на Покровск

На Ставке заслушали доклад главкома Сырского, прежде всего, про донецкие направления.

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"Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и по-настоящему стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское – именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности", – сказал Зеленский.

Отдельно главком доложил про оборону на Харьковщине и действия украинских сил на территории России – в Курской области.

Саммит Крымской платформы

Зеленский рассказал, что на 11 сентября планируется провести саммит Крымской платформы.

"Команда первой леди готовит специальный наш дипломатический формат – Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе. И готовим новые переговоры с партнерами ради большей силы для Украины, ради больших возможностей для нашего общества и ради приближения справедливого мира. Помним ключевую цель – мир для Украины, для всей Украины, для всех наших людей", – подытожил он.

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ВСУ восстанавливают позиции возле Покровска – Зеленский

Ранее президент Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении.

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