Наступление РФ в Донецкой области: обозреватель сообщил о продвижении врага возле двух городов

Армия РФ. / © Associated Press

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Российские оккупанты будут пытаться обойти с флангов Константиновку в Донецкой области. Пока их наступление по флангу со стороны Покровска дает реальные результаты.

Об этом заявил OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью Radio NV.

"Они будут пытаться обойти Константиновку со стороны Временного Яра, с одной стороны. С другой - с Покровской трассы. Зайти в город не напрямую, потому что у них это не получается, то есть не с Торецкой, а с флангов. И закрыть город окружением поближе к Дружковке. Это то, что они сейчас пытаются осуществить", - рассказал анали.

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По его словам, россиянам удалось пересечь трассу Покровск-Константиновка. Теперь они "довольно уверенно двигаются на север".

"Пока не в сторону самого города Константиновка, но разрезают и продвигаются в наши еще недавно тылы", - подчеркнул OSINT-аналитик.

Орим Константиновки, россияне будут концентрироваться на Покровске - постараются идти со стороны Константиновки, "наступать со стороны Новоэкономического, Мирнограда и закрывать уже с восточной стороны город Покровск".

Напомним, командир батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Февраль" сообщал, что российские войска штурмуют позиции ВСУ в районе Покровска Донецкой области. В то же время оккупанты терпят большие потери.

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Между тем военный эксперт Сергей Грабский говорит, что РФ совершила прорыв между двумя городами Донбасса - между Мирноградом и Константиновкой. Пока оккупантов удалось остановить. Впрочем, на Донецком направлении оккупационная армия сконцентрировала свои усилия.

Также россияне усилили активность и штурмовые действия города Часов Яра . Захватчики не жалеют личного состава для его увлечения. Такие действия Москвы свидетельствуют о том, что россияне не ждут пришествия скорого мира.

Дата публикации 19:37, 06.06.25 Количество просмотров 47 Вживую! Зайдут ли войска РФ в Покровск? Военный раскрыл правду