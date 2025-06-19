Наступление РФ в Сумской области: военный ВСУ рассказал, что на самом деле происходит в регионе

Наступление в Сумской области. / © ТСН

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В Сумские области российская армия несет большие потери. Пока стремительного продвижения захватчиков не фиксируют. Бои ведутся за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.

Об этом заявил военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, украинские Силы обороны на днях выбили оккупантов из Андреевки, которую россияне "пытались любой ценой взять".

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"Там просто трупами штурмовых групп все засыпано. Не взяли они назад Андреевку, дерутся за нее, но положили людей очень много. Продвижения на Сумщине нет. Что - больше, как говорят и разведчики, и наши пилоты, и аналитики военные: россияне потеряли почти все бросившие туда пополнение".

Военный говорит, что командование страны-агрессорки бросило на Сумщину элитные части - как десант и морпехов. Впрочем, даже они терпят катастрофические потери.

"Мотострелковую пехоту они в Сумской области положили. Там потери такие, что от роты 100 человек остаются восемь", - добавил Кирилл Сазонов.

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что в Сумской области войска РФ прошли первую линию обороны. Однако сейчас они не могут прорвать украинскую оборону. Наступление россиян на этом участке фронта, в частности в направлении областного центра, захлебнулось.

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Заметим, Washington Post писало о том, что РФ приближается к ключевому логистическому населенному пункту Юнаковка, примерно в 15 милях от Сум. Там продолжаются бои.

Дата публикации 07:28, 18.06.25 Количество просмотров 925 Наступление на Днепропетровскую область: что происходит на фронте на самом деле? Признания бойцов!