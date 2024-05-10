Наступление России на Харьковщине: Зеленский прокомментировал замысел окупантов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наступление российской оккупационной армии в Харьковской области, где противник пытается расширить операции против Украины.

Об этом он говорил в пятницу, 10 мая, в традиционном вечернем обращении.

“Мы понимаем размер сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно”, — подчеркнул президент.

Зеленский заявил об усилении обороны на харьковских направлениях.

"И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта мы будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", — пообещал он.

Президент отметил, что для обеспечения всего необходимого для защиты позиций Сил обороны он постоянно находится на связи с министром обороны Рустемом Умеровым, а сегодня вечером выслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

"Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Действительно помогающий пакет – это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, которые воспринимают ситуацию именно так”, — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент поблагодарил американский коллегу Джо Байдена за принятое сегодня решение о военной помощи.

"Это и артиллерия, противотанковое оружие, техника и ПВО. То, что нужно. Спасибо. Работаем над логистикой, чтобы все оружие как можно быстрее показало себя на фронте”, — отметил он.

Напомним, Соединенные Штаты подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, возвращаясь к обычному темпу поставки оружия Киеву. Президент США Джо Байден в пятницу, 10 мая, подписал соответствующий указ.

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