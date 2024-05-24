Наступление России на Сумы и область: в ГНСУ рассказали об угрозе

Россияне пытаются растянуть украинские Силы обороны.
В настоящее время у российских войск нет достаточно сил — ни в личном составе, ни в технике, чтобы продвинуться вглубь украинской территории. В частности, в направлении Сумской области.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Даже несмотря на то, что у россиян недостаточно мощностей, чтобы зайти далеко вглубь территории нашего государства, но для растяжения Сил обороны Украины и сеяния паники, они могут создать то же, как по направлению Харьковской области, и по Сумской. Мы должны быть готовы к развития любой ситуации, ввиду того, что линия границы с РФ в пределах Сумской области достаточно протяженная — более 560 км", — говорит Демченко.
Несмотря на это, отмечает представитель ГНСУ, следует "быть готовыми к развитию любой ситуации в любом направлении". В частности, и в направлении Сумы.
Враг может развернуть такую же операцию, как в Харьковской области – в направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск, говорит Демченко. По его словам, цель врага может состоять в том, чтобы продолжать растягивать украинские Силы обороны "на те направления, где они создадут зоны, где будут вести боевые действия более полноценно".
"Они могут создать такое же, как по направлению Харьковской области, и по Сумской. Мы должны быть готовы к любой ситуации", — подчеркнул он.
Напомним, ранее Андрей Демченко заявлял, что Россия сосредоточила на Сумском направлении некоторые силы. Впрочем, их недостаточно для удара стратегического уровня. Представитель ГНСУ называет непростой обстановку на границе.