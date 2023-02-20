Наступление России продолжается, оккупанты отказались от своей предыдущей тактики — эксперт

Наступление российских войск в Украине продолжается, оккупанты пытаются продвигаться на Луганском, Донецком направлении, однако украинских сил обороны постоянно противодействуют захватчикам.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона "Единые новости".

"Можно говорить, что он уже продолжается (наступление – ред.). Почему, потому что противник пытается продвигаться на Луганском, Донецком направлении, в районе Угледара. В последнее время даже усилили огонь на Запорожском направлении, где стрельба не утихает практически в течение 20 часов. Но там продвижения нет, есть классическая схема проведения наступательных операций — как они планировались и как они проводились", — сказал он.

Эксперт также рассказал, почему оккупанты не достигают своих результатов.

"Потому что они отказались от тактики действий батальонно-тактических групп, которые были достаточно маневренны и достаточно серьезно оснащены техникой. Сейчас они ведут наступательные операции по такой классической схеме, как она описывалась в основах оперативного искусства еще в середине прошлого века. Им катастрофически не хватает танков, тяжелой техники, чтобы развивать это наступление именно по такой классической схеме. Поэтому наступление продолжается, но так, как оно может продолжаться в тех условиях и в условиях постоянного противодействия украинских сил обороны, которые наносят постоянные удары по местам скопления противника", — сказал Грабский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление России уже началось. Он отметил, что российские атаки происходят сразу в нескольких направлениях и призвал Запад скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

Отметим, что экс-глава Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж считает, что у РФ нет такого ресурса для наступления, как это было 24 февраля 2022 года.

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