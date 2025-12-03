Наступление России провалилось: военный аналитик назвал невыполненные цели Кремля

Наступление РФ провалилось, задачи Кремля не выполнены / © ТСН

После подведения итогов весенне-летне-осенней кампании на фронте эксперты констатируют, что амбициозные планы российского командования остались в основном на бумаге. Оккупационная армия РФ пыталась реализовать сразу несколько стратегических задач, но ни одна из них не была выполнена в полном объеме.

Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

Провал с «буферными зонами»

По словам эксперта, наступление окупантов можно считать провальным именно с точки зрения достижения поставленных целей. Одной из главных задач было создание так называемых санитарных или буферных зон в приграничных регионах.

«Задача Купянск, задача буферной зоны в Сумской области, задача (в проекте была) буферная зона в Черниговской области… Она даже не началась, эта буферная зона. Создание буферной зоны в Сумской области было остановлено, оно провалилось», - подчеркнул Попович.

Аналитик добавил, что даже на Харьковщине, где шли ожесточенные бои за Волчанск, врагу не удалось достичь существенного продвижения.

Покровск и Мирноград выстояли

Не лучше ситуация для россиян и на Донетчине. Несмотря на яростное давление и постоянные штурмы, ключевые города региона остаются под контролем Сил обороны Украины.

«Покровск не был взят россиянами, бои за него продолжаются. Мирноград не был взят россиянами, бои за него продолжаются», – отметил эксперт.

Попович подытожил, что цели наступательной операции РФ не выполнены. Впрочем, он предостерег от преждевременной эйфории: хотя дедлайны взятия городов перенесены, это не значит, что враг окончательно отказался от своих намерений в будущем.

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ситуация на фронте в Украине очень сложная. Впрочем, военный считает, что ее можно исправить при принятии правильных решений.