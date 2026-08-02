Наступление России: в ISW раскрыли, какая на самом деле сейчас ситуация на фронте

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Российская армия продолжает наступательные операции вдоль почти всей линии фронта, однако ее продвижение остается минимальным и не приносит стратегических результатов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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«За весь июль 2026 года российские войска подтвержденно продвинулись всего на 37,85 кв. км, меньше площади острова Мангеттен в Нью-Йорке. Средний темп наступления составил всего 1,22 квадратного километра в сутки, что почти не отличается от показателей предыдущих месяцев», — отмечают эксперты.

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По данным ISW, ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже, чем темпы продвижения России за аналогичный период 2025 года, даже с учетом инфильтрации». В ISW отмечают, что после начала весенне-летней наступательной кампании, которая длится уже более двух с половиной месяцев, Россия не достигла ни одного оперативно-значимого прорыва.

В частности, попытки проникновения в Константиновку Донецкой области не дали Кремлю желаемого результата. Аналитики объясняют, что ключевую роль в сдерживании российского наступления играют украинские контратаки, удары по тыловой логистике оккупантов и активное использование беспилотников. Именно преимущество Украины в применении дронов значительно усложняет использование Россией бронетехники и проведение масштабных механизированных атак.

Ситуация на фронте — последние новости

Россия может открыть новый фронт против Украины после выборов в Госдуму, сообщил нардеп Роман Костенко.

«Если они откроют Черниговский фронт, а не дай Бог еще договорятся с Беларусью, то тех сил и средств, которые мы имеем сейчас, будет далеко недостаточно. В таком случае Украине придется искать дополнительные ресурсы для обороны», — сказал он.

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WSJ писал, что Россия в течение четырех лет рассчитывала истощить Украину и выиграть войну за счет времени. Однако массированные удары украинских беспилотников по военным и топливно-энергетическим объектам заставили Кремль понять, что такая стратегия уже не работает.

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