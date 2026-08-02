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- Украина
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Наступление России: в ISW раскрыли, какая на самом деле сейчас ситуация на фронте
Летнее наступление РФ не принесло оперативного прорыва, костатируют аналитики.
Российская армия продолжает наступательные операции вдоль почти всей линии фронта, однако ее продвижение остается минимальным и не приносит стратегических результатов.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
«За весь июль 2026 года российские войска подтвержденно продвинулись всего на 37,85 кв. км, меньше площади острова Мангеттен в Нью-Йорке. Средний темп наступления составил всего 1,22 квадратного километра в сутки, что почти не отличается от показателей предыдущих месяцев», — отмечают эксперты.
По данным ISW, ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже, чем темпы продвижения России за аналогичный период 2025 года, даже с учетом инфильтрации». В ISW отмечают, что после начала весенне-летней наступательной кампании, которая длится уже более двух с половиной месяцев, Россия не достигла ни одного оперативно-значимого прорыва.
В частности, попытки проникновения в Константиновку Донецкой области не дали Кремлю желаемого результата. Аналитики объясняют, что ключевую роль в сдерживании российского наступления играют украинские контратаки, удары по тыловой логистике оккупантов и активное использование беспилотников. Именно преимущество Украины в применении дронов значительно усложняет использование Россией бронетехники и проведение масштабных механизированных атак.
Ситуация на фронте — последние новости
Россия может открыть новый фронт против Украины после выборов в Госдуму, сообщил нардеп Роман Костенко.
«Если они откроют Черниговский фронт, а не дай Бог еще договорятся с Беларусью, то тех сил и средств, которые мы имеем сейчас, будет далеко недостаточно. В таком случае Украине придется искать дополнительные ресурсы для обороны», — сказал он.
WSJ писал, что Россия в течение четырех лет рассчитывала истощить Украину и выиграть войну за счет времени. Однако массированные удары украинских беспилотников по военным и топливно-энергетическим объектам заставили Кремль понять, что такая стратегия уже не работает.