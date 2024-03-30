Наступление россиян на Харьков: способны оккупанты войти в город

У России есть ресурс, чтобы собрать необходимую вооруженную силу для наступления на Харьков.

Пока подготовки к масштабному наступлению оккупантов в Харьков не наблюдается. Армии РФ необходимы большие резервы в живой силе, чтобы снова идти на город. А для этого России нужно производить дополнительную мобилизацию.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель Денис Попович.

Попович провел параллели с Авдеевкой Донецкой области, оценивая попытку россиян пойти в Харьков. Эксперт подчеркнул, что захватчики пытались окружить город пять месяцев. Им это удалось, но только потому, что ВСУ имели проблемы со снабжением боеприпасами.

"Насколько город Авдеевка меньше Харькова? Мы же понимаем, что размер несравним. Поэтому, проведя параллели, можем представить себе, сколько сил понадобится армии РФ, чтобы попытаться наступать на Харьков", — заметил Попович.

По его словам, чтобы обеспечить группировку для захвата Харькова, нужно проводить дополнительные мобилизационные мероприятия в Российской Федерации — "то ли скрытого характера, то ли объявлены публично".

"Даже если сейчас каким-то странным магическим образом они из глубины сибирских руд собирают эту армию и будут направлять на Харьков, мы это заметим. Им нужно будет сконцентрировать эти войска на направлении главных ударов. Они ведь не материализуются с воздуха. На сегодняшний день ничего такого не происходит ", — подчеркнул обозреватель.

Попович отмечает, что Москва может собрать необходимую вооруженную силу для наступления на Харьков. Впрочем, пока этого не происходит.

"Есть войска для захвата Харькова? Нет войск для захвата Харькова. Поэтому здесь все исчерпано", – заявляет он.

Вместо этого, считает эксперт, наступление армии РФ реально. Впрочем, на тех участках, где сейчас оказывается давление. Основные силы врага, по словам Поповича, сейчас сосредоточены на направлениях на востоке – на Авдеевском и Новопавловском.

Наступление на Харьков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление на Харьков станет роковым для россиян. Вместе с тем, отмечает он, "нельзя игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям".

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также оценил угрозу прорыва РФ в Харьков. По его словам, на территории Купянска сосредоточено около 100 тыс. солдат оккупационной армии. Впрочем, угрозы открытию нового фронта нет.

Аналитики ISW считают, что вероятная наступательная операция армии РФ в Харькове будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Пока признаков подготовки такой операции оккупационными войсками нет.