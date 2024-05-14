Наступление россиян на Харьковщину оказалось хуже, чем в 2022 году: местные рассказывают ужасные подробности

После нескольких дней интенсивных обстрелов Волчанска со стороны РФ населенный пункт стал почти безлюдным.

Из-за наступления российских оккупантов на Волчанск в Харьковской области были вынуждены эвакуироваться более шести тысяч человек. Люди пытаются спастись от оккупации уже во второй раз.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, ситуация вокруг Волчанская, расположенного всего в нескольких километрах от границы с РФ, напоминает первые дни после полномасштабного вторжения. Однако новое наступление российских окупантов еще хуже, о чем говорят эвакуированные люди.

"В течение нескольких дней на Волчанск и соседние приграничные города с самолетов неоднократно сбрасывались российские фугасные бомбы весом по полтонны каждая. Постоянно слышны звуки артиллерийских обстрелов. Слышно, как над головой жужжат врезающиеся в автомобиле беспилотники-камикадзе. Так много всего машины, жилые дома – от сильного дыма трудно дышать», – говорится в материале издания.

После нескольких дней интенсивных обстрелов Волчанская со стороны РФ населенный пункт стал почти безлюдным. До войны в городе проживало около 17 тысяч человек, а осталось несколько сотен. Выехали даже пожилые люди.

"Вы думаете, им нужны эти села? Там ничего не осталось. Они собираются идти дальше. Они просто зачищают нас, чтобы мы не мешали им в их дальнейших планах", – говорит 73-летняя Валентина Ильенко.

Военные РФ достигли северных окраин города. Украинские военные заявили, что направили подкрепление для отражения нападения. Многие эвакуированные говорят, что опасаются, что Россия может сделать вторую попытку добраться до города Харьков – второго по величине в Украине.

Харьковщина два года подвергается ракетным обстрелам. Некоторые населенные пункты были оккупированы армией РФ, но в результате масштабного украинского контрнаступления в сентябре 2022 года силы РФ были вытеснены из большей части северо-восточного региона, включая многие приграничные города, где Россия сейчас снова наступает. По мере продвижения оккупантов риск того, что Харьков снова окажется в зоне досягаемости российской артиллерии, растет.

"Враг наступает на нас с севера и пытается продвинуться дальше на наши территории. Россияне пытаются занять город Волчанск и взять его под свой контроль, но наши военные пока сдерживают их там, и бои идут абсолютно по всем направлениям", – заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегуб.

Напомним, что россияне с самого начала уже начали тормозить процесс наступательных действий в направлении Волчанска и Липцев.

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