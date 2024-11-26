Наступление россиян на Казачью Лопань: в СНБО ответили, правдивая ли информация

В телеграм-каналах распространяется информация о якобы наступлении россиян на Казачью Лопань Харьковской области. На данный момент эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Силы обороны полностью контролируют пограничные", — отметил Коваленко.

Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа в ночь на 25 ноября пыталась прорвать границу в Харьковской области в районе КПП Гоптовка — Нехотеевка. Украинские защитники приостановили эту попытку врага.

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