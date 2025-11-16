- Дата публикации
Наступление россиян на юге: какая угроза существует для Запорожья — эксперт
Россия может усилить свои воздушные атаки на областной центр, но сухопутно пробиться к городу оккупанты не смогут.
Усиление наступательных операций российских оккупационных войск в Запорожской области на представляет угрозы для областного центра. Однако российские террористы могут усилить атаки на город КАБами.
Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Украинскому радио.
По его словам, Запорожье надежно защищено линиями обороны.
«Для Запорожья угрозы нет, потому что вокруг города построены фортификационные сооружения и линии обороны. Это подтверждают и те военные, которых я знаю, воюющие в этом секторе, так и военные корреспонденты, которые постоянно посещают Запорожское направление», — сказал эксперт.
При этом Дмитрий Жмайло отметил, что Россия может усилить свои воздушные атаки на областной центр.
«Мы можем говорить только об усилении террора с воздуха, потому что россияне пытаются модернизировать свои управляемые авиационные бомбы… Воздушные атаки будут усиливаться, но независимо от наземных операций сухопутно в Запорожье пробиться они не могут», — подчеркнул он.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают продвижение и усиление наступательных операций в Запорожской области.