Наступление россиян на Запорожье остановлено: Волошин сообщил об изменениях на фронте

Бойцы ВСУ остановили наступление РФ на Запорожье / © Associated Press

Украинским защитникам удалось остановить продвижение российской оккупационной армии на Запорожском направлении, несмотря на то, что Силы обороны были вынуждены отойти из пяти населенных пунктов. Сейчас ВСУ активно блокируют и обстреливают противника, что не дает россиянам возможности закрепиться на восторженных позициях.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Уход на новые позиции из-за интенсивных обстрелов

Владислав Волошин подтвердил, что украинские подразделения были вынуждены сменить локацию, потому что враг значительно усилил обстрел позиций ВСУ в районе пяти населенных пунктов в Запорожье.

«Действительно, из-за того, что противник достаточно интенсивно осуществлял обстрелы и огневое влияние на наши позиции в некоторых населенных пунктах, в частности, это Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка — пришлось отойти на более выгодные позиции», — пояснил спикер.

Он отметил, что противник активно усиливал обстрелы, поэтому наши бойцы должны были занять новые, более укрепленные позиции. Однако, несмотря на тактические маневры, главная цель на этом этапе была достигнута: продвижение врага остановлено.

Бои продолжаются и враг пытается инфильтрироваться

Несмотря на стабилизацию линии столкновения, боевые действия не утихают. Спикер сообщил, что за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано около полутора десятков боевых столкновений.

Волошин также добавил, что россияне пытаются точечно проникать в глубь обороны ВСУ. По мнению спикера, это свидетельствует, что враг намерен развить свой локальный успех и не планирует останавливаться.

«Идут также боевые столкновения в глубине обороны, но противника мы остановили. Сейчас пытаемся блокировать его продвижение и оказываем на него комплексное огневое воздействие. Завести группы закрепления в эти населенные пункты противнику фактически по состоянию на данный момент не удается», — констатировал Волошин.

В настоящее время ВСУ сосредоточены на том, чтобы не позволить врагу закрепиться в захваченных селах.

Ротация российских сил

Спикер также сообщил, что на Запорожском направлении враг постоянно пополняет свои силы. По его словам, на некоторых участках россияне не только восполняют потери новобранцами, но и ротируют и перегруппируют подразделения.

Свежеиспеченных окупантов перед отправкой на фронт готовят в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей. В основном это подразделения воздушно-десантных войск РФ. По словам Волошина, это свидетельствует о намерении врага продолжать интенсивное наступление на этом отрезке фронта.

Напомним, россияне пытаются продвинуться как можно ближе к украинским позициям на Лиманском направлении. Главная цель РФ — повторная оккупация Лимана.