Наступление россиян на Запорожье: враг увеличил авиаудары и обстрелы

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Российские войска активизировались на Запорожском направлении . На этом участке фронта возросло количество вражеских обстрелов.

Об этом сказал спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, если неделю назад было 400 обстрелов в день, то сегодня более 600. Кроме того, оккупант задействуют авиационную компоненту. Так, если раньше ежесуточно фиксировали от четырех до семи таких обстрелов, то сейчас – более 40.

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"Это уже вторые сутки подряд, когда фиксируется более 40 авиаобстрелов прифронтовых населенных пунктов", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, есть многочисленные разрушения на прифронтовых территориях.

Коваленко сообщил, что массовая эвакуация в прифронтовых населенных пунктах произошла в 2022 и 2023 годах. Сейчас там осталось около 5-7% населения. В частности, пожилые люди.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении. На этом участке фронта враг производит активные наступательные действия.

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Между тем издание BILD пишет: через неделю РФ оккупировала населенные пункты в трех областях. Кроме того, на юге россияне находятся в двух километрах от областной границы с Запорожьем, в центре - в трех километрах от Днепропетровской области, а на севере - в километре от Харькова.

Дата публикации 09:03, 31.05.25 Количество просмотров 18 8 попаданий в Харькове! Погибший ребенок – на Запорожье! Последствия ночных атак