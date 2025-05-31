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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Наступление россиян на Запорожье: враг увеличил авиаудары и обстрелы

Вторые сутки подряд оккупанты массовая наносят авиаудары по прифронтовым населенным пунктам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Наступление РФ.

Наступление РФ. / © ТСН.ua

Российские войска активизировались на Запорожском направлении . На этом участке фронта возросло количество вражеских обстрелов.

Об этом сказал спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, если неделю назад было 400 обстрелов в день, то сегодня более 600. Кроме того, оккупант задействуют авиационную компоненту. Так, если раньше ежесуточно фиксировали от четырех до семи таких обстрелов, то сейчас – более 40.

"Это уже вторые сутки подряд, когда фиксируется более 40 авиаобстрелов прифронтовых населенных пунктов", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, есть многочисленные разрушения на прифронтовых территориях.

Коваленко сообщил, что массовая эвакуация в прифронтовых населенных пунктах произошла в 2022 и 2023 годах. Сейчас там осталось около 5-7% населения. В частности, пожилые люди.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении. На этом участке фронта враг производит активные наступательные действия.

Между тем издание BILD пишет: через неделю РФ оккупировала населенные пункты в трех областях. Кроме того, на юге россияне находятся в двух километрах от областной границы с Запорожьем, в центре - в трех километрах от Днепропетровской области, а на севере - в километре от Харькова.

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