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Наступление россиян на Запорожье: враг увеличил авиаудары и обстрелы
Вторые сутки подряд оккупанты массовая наносят авиаудары по прифронтовым населенным пунктам.
Российские войска активизировались на Запорожском направлении . На этом участке фронта возросло количество вражеских обстрелов.
Об этом сказал спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в эфире телемарафона.
По его словам, если неделю назад было 400 обстрелов в день, то сегодня более 600. Кроме того, оккупант задействуют авиационную компоненту. Так, если раньше ежесуточно фиксировали от четырех до семи таких обстрелов, то сейчас – более 40.
"Это уже вторые сутки подряд, когда фиксируется более 40 авиаобстрелов прифронтовых населенных пунктов", - подчеркнул Коваленко.
По его словам, есть многочисленные разрушения на прифронтовых территориях.
Коваленко сообщил, что массовая эвакуация в прифронтовых населенных пунктах произошла в 2022 и 2023 годах. Сейчас там осталось около 5-7% населения. В частности, пожилые люди.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении. На этом участке фронта враг производит активные наступательные действия.
Между тем издание BILD пишет: через неделю РФ оккупировала населенные пункты в трех областях. Кроме того, на юге россияне находятся в двух километрах от областной границы с Запорожьем, в центре - в трех километрах от Днепропетровской области, а на севере - в километре от Харькова.