Наступление россиян в Харьковской области: где продолжаются тяжелые бои — Синегубов

Для Харькова нет угрозы наземной операции со стороны врага.

В субботу, 11 мая, во время наступления российской армии в Харьковской области тяжелые бои продолжаются в районе тех населенных пунктах, которые находились в "серой зоне" на северной и северо-восточной границе области.

Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, украинские воины ведут бои с оккупантами в Стрелечей, Пыльной, Борисовке, а также в районе Олейникового и Огурцового.

"Противник пытался наступать на других направлениях в пределах области: вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки были остановлены Силами обороны", — сообщил Синегубов.

Руководитель области подчеркнул, что ситуация на направлениях наступления окупантов полностью контролируемая.

"Сюрпризов враг для нас не принес — наткнулся на огневое поражение украинских боевых бригад", — подчеркнул он.

Олег Синегубов заверил, что нет угрозы наземной операции со стороны врага Харькову.

"Силы обороны делают все возможное для удержания позиций. Все госорганы работают на местах”, – сообщил начальник ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки российская оккупационная армия пыталась атаковать в Харьковской области. Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

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