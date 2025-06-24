Наступление россиян в Сумской области: Демченко сообщил о ситуации в регионе

Наступление РФ. / © ТСН

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На Сумском направлении уменьшилась боевая активность русских войск. Впрочем, оккупанты продолжают действовать в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются заходить небольшими штурмовыми группами, но общая интенсивность атак заметно снизилась.

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"Это результат, украинских защитников всех составляющих Сил обороны и подразделений ВСУ, и ГНСУ, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника", - отметил он.

В последнее время россияне уменьшили использование мототехники и квадроциклов, ранее активно применявшихся для стремительных прорывов в глубь украинской территории. В Сумской области РФ не использует бронетехнику. Вероятно, из-за ее нехватки или для сохранения ресурсов перед будущими операциями.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский заявил о провале планов РФ на пограничные. С его слов, Сумщина остается под надежной защитой украинских сил.

По информации аналитиков DeepState, ВСУ пошли в контрнаступление на Сумщине. Украинские бойцы уволили Андреевку. 225 ОШП после длительных боев и мер по зачистке русских войск сумел взять под контроль село.

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Дата публикации 21:03, 22.06.25 Количество просмотров 13 Насыпают врага усиливая друг друга! Новый этап войны показал Цаплиенко на передовой