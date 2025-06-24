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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Наступление россиян в Сумской области: Демченко сообщил о ситуации в регионе

Российские военные терпят большие потери во время своего наступления на Сумщине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Наступление РФ.

Наступление РФ. / © ТСН

На Сумском направлении уменьшилась боевая активность русских войск. Впрочем, оккупанты продолжают действовать в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, россияне пытаются заходить небольшими штурмовыми группами, но общая интенсивность атак заметно снизилась.

"Это результат, украинских защитников всех составляющих Сил обороны и подразделений ВСУ, и ГНСУ, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника", - отметил он.

В последнее время россияне уменьшили использование мототехники и квадроциклов, ранее активно применявшихся для стремительных прорывов в глубь украинской территории. В Сумской области РФ не использует бронетехнику. Вероятно, из-за ее нехватки или для сохранения ресурсов перед будущими операциями.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский заявил о провале планов РФ на пограничные. С его слов, Сумщина остается под надежной защитой украинских сил.

По информации аналитиков DeepState, ВСУ пошли в контрнаступление на Сумщине. Украинские бойцы уволили Андреевку. 225 ОШП после длительных боев и мер по зачистке русских войск сумел взять под контроль село.

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Дата публикации
Количество просмотров
390
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