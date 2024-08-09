Наступление в Курской области: экс-спикер Генштаба рассказал, кто задумал "прорыв" границы

Селезнев считает, что об операции расскажут, когда наступит подходящий момент.

"Прорыв" границы в России и операция в Курской области – в стиле главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев в комментарии LIGA.net.

По словам Селезнева, хотя официально украинское командование молчит о событиях в Курской области, но успешный прорыв границы и укреплений, на которые РФ потратила миллиарды рублей, совершили Силы обороны Украины.

Он предполагает, что это замысел Сырского. Ведь, подчеркнул экс-спикер Генштаба, "именно он является архитектором наиболее удачной контрнаступательной кампании Украины в 2022 году".

Селезнев выразил мнение о том, что об операции расскажут, когда разглашение информации об этой операции не будет представлять угрозу жизни военнослужащих.

Напомним, аналитики ISW оценили, чем "прорыв" в Курской области обернется для "фюрера" Владимира Путина. Кремль попытается вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и прекратить украинскую активность в глубь России.

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