Наступление в Курской области: эксперт оценил, удастся ли армии РФ выбить ВСУ

После "прорыва" границы РФ в Курской области продолжаются боевые действия. Российская армия потеряла много военной техники и личного состава. Вооруженные силы РФ не в состоянии выбить освободительные войска со своей территории.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

Впрочем, по его словам, российские военные могут попытаться задержать наступление ВСУ. В частности, поэтому с некоторых участков фронта в Украине оккупанты перебрасывают силы и средства в Курскую область.

"ВС РФ могут задержать наступление освободительной армии, однако выбить ее за территорию Российской Федерации они не в состоянии. Сейчас начинается ререброска сил с фронтовых участков. Это должно ослабить давление на Силы обороны Украины на более активных участках фронта", – высказался эксперт.

Он отметил, что военное руководство РФ уже оттягивает некоторые части не только из Харьковской области, но и с южного участка на Донетчине.

"Это отдельные батальйоны, полки, сводные подразделения, которые перебрасывают в Курскую область", – сообщил эксперт.

Напомним, в ISW назвали четыре сценария того, как власти РФ будут реагировать на события в Курской области. Кроме того, американские аналитики подчеркивают, что ВСУ смогли добиться оперативной неожиданности вдоль границы с Россией.

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