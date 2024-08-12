Наступление в Курской области: эксперт удивил тактикой, гарантировавшей успешное продвижение ВСУ

Россияне не были готовы к такому развитию событий.

Одна из причин "прорыва" границы РФ и быстрого продвижения ВСУ в Курской области связана с эффективной дезинформацией, которая превзошла информацию российской разведки.

Такое мнение высказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он вспомнил интервью нсколько недель назад главы ГУР Кирилла Буданова, который заявил об угрозе с севера для Украины.

"Думаю, это было сказано в частности для того, чтобы можно было готовиться к нашей операции. Поскольку таким образом не должно было возникнуть вопросов, почему Украина перебрасывает войска на Сумщину. При таких условиях понятно: перебрасывает, чтобы защищаться", — подчеркнул эксперт.

По его словам. сообщения о наличии вражеских группировок в Судже, способных атаковать Сумскую область, также являлись частью плана дезинформации. Именно это позволило создать эффект внезапности. А это, отмечает Мусиенко, критически важно для успешного выполнения операций на таком уровне.

"В конце концов, враг оказался неподготовленным, а мы получили возможность продвинуться в глубь его территории", — добавил он.

Напомним, бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев рассказал, что, вероятно, задумал "прорыв" границы в РФ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Мол, это в его стиле.

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