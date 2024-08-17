Наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ: детали от The Washington Post

По словам источника WP, Кремль не отменил переговоры, а попросил "дать время".

В этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. В роли посредников должны выступить катарцы, которые встречались бы отдельно с украинской и российской делегациями.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с переговорами.

Отмечается, что о таком возможном соглашении — как и запланированном саммите — раньше нигде не сообщалось. Впрочем, авторы материала пишут, что они должны были состояться, но были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в Курскую область.

Журналисты пишут о том, что больше года Россия наносила удары ракетами и БПЛА по украинской энергосистеме. Эти атаки нанесли значительные повреждения электростанциям и причиняя отключение электроэнергии в стране. В свою очередь, украинские Силы обороны бьют по российским нефтяным объектам: заводам, нефтебазам и резервуарам. Благодаря этому цены на газ в мире взлетели вверх, а также была сокращена переработка нефти Москвой примерно на 15%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня при условии, что РФ сначала выведет все свои войска с украинской земли, включая аннексированный. В 2014-м Крымом. Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина сначала отдала ему четыре области — включая территории, которые российские войска не оккупировали, — которые Кремль объявил частью России", — говорится в материале Washington Post.

Издание со ссылкой на участвовавшего в переговорах дипломата сообщил, что чиновники РФ отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в Россию. Делегация Москвы назвала это "эскалацией". Мол, Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении". По его словам, РФ не отменила переговоры, а заверили, что им "нужно время".

Несмотря на это, Украина все равно хотела отправить свою делегацию в катарскую столицу. Впрочем, Катар отказался, потому что, мол, не видит пользы от односторонней встречи. По словам дипломата, Доха обсуждала с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. После этого стороны договорились о саммите. Им осталось только согласовать незначительные детали. Но "после Курска русские отступили".

Российский собеседник также отметил, что "Путин не будет настроен заключать соглашение после Курской наступательной операции".

"Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", – высказался источник WP.

В ответ на запрос Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесли "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа. После этого Киев проконсультируется со своими партнерами по поводу имплементации оговоренного. Тем временем в Кремле не ответили на запросы.

Также Вашингтон отказался от комментариев этой истории. Администрация президент Джо Байдена давно заявляла, что время и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией должна определять только Украина.

Тем временем дипломат сказал, что Киев и Москва продемонстрировали свою готовность принять договоренности в преддверии саммита. Впрочем, у украинских высокопоставленных должностных лиц были смешанные ожидания успехов на переговорах. Да, некоторые оценивали шансы на успех в 20%, а другие предполагали еще худшие перспективы даже, если бы штурма в Курской области не произошли.

"У нас есть только один шанс пережить эту зиму, и то, если россияне не начнут новые атаки на энергосистему", — цитирует издание неназванного украинского чиновника.

По словам украинских и западных чиновников, шаг Киева навстречу России, оккупировавшей около 20% украинской территории, был частично направлен на то, чтобы оказать Украине больше рычагов влияния на будущие переговоры.

"Военные аналитики выражают скептицизм по поводу того, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией. Москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области на востоке Украины и не отводит оттуда войска для защиты от нового украинского наступления. Но хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность скорых мирных переговоров, кажется, уменьшилась", — говорится в материале Washington Post.

Напомним, WSJ узнала, помогали ли США Украине во время наступления. Отмечается, что администрация президента Джо Байдена не желает, чтобы ее воспринимали как организатора атаки на территорию РФ.

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