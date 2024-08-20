Украинцы защищают свою территорию от агрессии РФ, подчеркивают в Белом доме.

Несмотря на наступление украинских войск в Курской области США не давали Украине разрешения бить американским оружием по территории РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что позиция Белого дома по дальнобойным ударам по российской территории не изменилась.

"Это их военная операция. Да, они защищают свою суверенную территорию и агрессию со стороны России, которую мы наблюдаем уже более двух лет. Однако наша политика не изменилась. Мне просто больше ничего добавить в это", — подчеркнула Карин Жан-Пьер. .

Она также добавила, что США не принимали и не участвуют ни в одном из аспектов планирования или подготовки этой операции.

Напомним, Украина применила немецкую технику в Курской области. Да, в Сети о том, что украинские Вооруженные силы могли использовать немецкие танки и БМП

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