Наступление в Курской области: ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт

Украинские Вооруженные силы во время наступления на территории РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области.

Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", — подчеркнул глава государства.

По его словам, на Сумщине наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

Владимир Зеленский посетил приграничные территории Сумской области. Президент провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и главой Сумской ОВА Владимиром Артюхом.

Напомним, аналитики ISW в новом отчете сообщили, что ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки, что в 33 км от международной границы.

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