Наступление в Сумской области: удастся ли россиянам прорваться в Сумы

Наступление на Сумы. / © ТСН

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Армия РФ продолжает активное пришествие на местности Сумской области. оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. Сил для прорыва в Сумы у россиян нет.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Obozrevatel .

По его словам, операция россиян в Сумской области имеет несколько целей. Кроме информационной и военной, также террор мирного населения.

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"Практическая террористическая цель, которой они хотят достичь, - максимально приблизиться к Хотыни, Новой Сечи и другим населенным пунктам на юге, развернуть там артиллерию, операторов FPV-дронов для того, чтобы терроризировать город Сумы, жителей, уничтожать гражданскую инфраструктуру", - заявил Жмайло.

Эксперт считает, что у врага недостаточно сил, чтобы прорываться в город Сумы и штурмовать сам город. Армия РФ использует численное преимущество, с огромными потерями – по 300-400 за один населенный пункт.

Жмайло говорит, что войска РФ сталкиваются с еще большими проблемами, когда упираются в город, а увлекать его оккупантам удается, если фактически стереть с лица земли КАБами и артиллерией.

Впрочем, военный эксперт считает, что Сумам не угрожает судьба разрушенных на Донбассе городов.

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Напомним, ОСИНТ-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко сообщил, что россияне захватили 10 населенных пунктов в регионе. Оккупанты продвигаются дальше и приближаются к Сумам.

На некоторых участках в Сумской области россияне стоят в 20 км от города. Это создает угрозу ударами FPV-дронами. Впрочем, пока подобных обстрелов нет, говорят в ОВА.

По информации местных властей, ситуация в приграничных районах Сумщины напряженная, но контролируемая. Именно поэтому оснований для эвакуации жителей областного центра нет . Вывоз людей из населенных пунктов на границе продолжается.

Дата публикации 13:48, 09.06.25 Количество просмотров 21 В Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы Владислав Горай