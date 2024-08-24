Наступление ВСУ на Курщину может изменить течение войны — CNN

Наступление ВСУ на Курщину показало, в частности, как много в российской армии уязвимых мест. Кроме того, это сигнал для союзников Киева, что Украина может изменить ход войны.

Об этом пишет CNN.

По мнению, генерал-майора в отставке Мика Райана, цель вторжения ВСУ — показать, что "победа России неизбежна, и что Украина может сражаться и побеждать".

Райан также призвал не только сохранить поддержку, но и еще больше ослабить ограничения на использование переданного оружия.

"ВСУ разбили популярное мнение сторонников Украины о том, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны ", — говорится в публикации.

В то же время, по словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Матье Булега, Курская операция является ценным способом "проверить болевой порог Путина и другие формы сдерживания".

" Украина вновь продемонстрировала, что различные "красные линии", спроектированные Путиным, — это не что иное, как химера, призванная укрепить политическую робость Запада по принятию решений о войне", — добавил Райан.

Еще одно преимущество Украины в результате наступления на Купщину – захват российской территории улучшает позиции Украины на любых переговорах, а также служит страховкой на случай, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США и попытается навязать Украине мирное урегулирование.

Отметим, что операция ВСУ в Курской области радикально повлияла на рейтинг Путина.

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