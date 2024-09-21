Наступление ВСУ на Курщину: политолог спрогнозировал, что будет делать Путин

Вторжение ВСУ в Курскую область вызвало немало проблем для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал политолог, профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на Эспрессо.

По его прогнозу, в ближайшие месяцы для Путина главной задачей будет вытеснить ВСУ из Курской области.

"По Покровской — та же Курская область не позволяет России наступать широким фронтом. У России сейчас есть возможность наступать лишь в одном узком направлении — на Покровск. Понятно, что это очень важный пункт, но даже если Россия через 3-4 месяца, возможно рано или поздно, возьмет его под контроль и в то же время останется кусочек Курской области, для Путина это не будет победой", — говорится в сообщении.

Политолог считает, что все такие конфликты заканчиваются, когда обе стороны чувствуют себя истощенными и не имеют возможности серьезно продвинуться нигде.

"Ему нужно нарисовать победу на своих флагах, объяснить, что он обеспечил безопасность русскому народу, и после этого уже переходить к тем тяготящим договоренностям, которые все равно его ждут", — сказал он.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Курская операция продолжается уже больше месяца. Благодаря ей удалось оттянуть более 40 тысяч военных в армии РФ.

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