Наступление ВСУ на юге: оккупационная "власть" Херсона убежала в Россию

Оттуда предатель записал видеообращение, "что Херсон будет всегда русским".

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

Он разместил последнее фото Стремоусова на фоне города. Пользователи опознали локацию и вычислили, где находится Стремоусов.

"Предатель Украины и коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона и рассказывает, что россия в Херсоне навсегда из Воронежа на россии. Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Воронеж. На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на улице Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", — написал Стерненко.

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