- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 742
- Время на прочтение
- 1 мин
Наступление ВСУ заставило РФ срочно отводить войска по ключевому направлению: фронт Путина "сыпется" каскадом
Силы обороны Украины достигли значительных успехов на Лиманском направлении (север Донецкой области), сорвав планы российской армии по окружению Славянска и Краматорска.
Силам обороны Украины удалось остановить продвижение россиян в рамках операции «Вивальди» на севере Донецкой области в районе реки Жеребец.
Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.
«На Лиманском направлении российские войска сосредоточили атаки на самом Лимане и севернее города в направлении Колодцев. Однако закрепиться на новых позициях им не удалось из-за контратак украинских воинов», — говорится в отчете.
Фактически это подтверждает встречные бои и штурмы. Дальнейшее продвижение будет зависеть от соотношения сил и особенностей местности, отмечают аналитики.
Ситуация на фронте — последние новости
Операция «Вивальди», по оценкам экспертов, позволила ВСУ перехватить инициативу на Лиманском направлении, нанести российским войскам значительные потери и усложнить их планы по дальнейшему наступлению и окружению Славянско-Краматорской агломерации. В то же время, операция еще продолжается, а ситуация на направлении остается динамичной.
В ходе операции «Вивальди» на Лиманском направлении украинские силы смогли освободить более 200 квадратных километров территории.