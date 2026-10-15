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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Наступление ВСУ заставило РФ срочно отводить войска по ключевому направлению: фронт Путина "сыпется" каскадом

Силы обороны Украины достигли значительных успехов на Лиманском направлении (север Донецкой области), сорвав планы российской армии по окружению Славянска и Краматорска.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Силам обороны Украины удалось остановить продвижение россиян в рамках операции «Вивальди» на севере Донецкой области в районе реки Жеребец.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

«На Лиманском направлении российские войска сосредоточили атаки на самом Лимане и севернее города в направлении Колодцев. Однако закрепиться на новых позициях им не удалось из-за контратак украинских воинов», — говорится в отчете.

Фактически это подтверждает встречные бои и штурмы. Дальнейшее продвижение будет зависеть от соотношения сил и особенностей местности, отмечают аналитики.

Ситуация на фронте — последние новости

Операция «Вивальди», по оценкам экспертов, позволила ВСУ перехватить инициативу на Лиманском направлении, нанести российским войскам значительные потери и усложнить их планы по дальнейшему наступлению и окружению Славянско-Краматорской агломерации. В то же время, операция еще продолжается, а ситуация на направлении остается динамичной.

В ходе операции «Вивальди» на Лиманском направлении украинские силы смогли освободить более 200 квадратных километров территории.

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