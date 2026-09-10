Настя Каменских загремела в базу "Миротворца" после языкового скандала

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Украинскую певицу Настю Каменских внесли в базу центра «Миротворец». Авторы ресурса обвиняют артистку в участии в информационно-пропагандистских мероприятиях и провокациях.

Об этом свидетельствует информация на сайте «Миротворец».

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В базе «Миротворца» появилась карточка певицы. Там отмечено полное имя артистки — Анастасия Алексеевна Каменских, ее дата рождения и место жительства. Также на сайте указано сценическое имя певицы NK.

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Авторы базы называют Каменским «провокатором». Среди причин внесения артистки в список, в частности, указаны участие в актах «гуманитарной агрессии против Украины», а также в информационно-пропагандистских мероприятиях, которые, по мнению авторов ресурса, могут быть направлены на дестабилизацию общественной жизни в Украине.

«Центр „Миротворец“ просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений», — говорится в сообщении на сайте центра.

Карта Насти Каменских на сайте «Миротворец»

Что известно о базе «Миротворец»?

«Миротворец» — украинский Интернет-ресурс, который был основан в 2014 году после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. На сайте публикуют персональные данные людей, которых его администрация считает причастными к преступлениям против национальной безопасности Украины, терроризму, сепаратизму или сотрудничеству с Россией.

Появление карты Каменских на «Миротворце» произошло на фоне новой волны обсуждения языковой позиции артистки. Напомним, она в интервью объяснила возвращение к русскому языку советом психолога, якобы диагностировавшего у певицы психосоматическую кисту на голосовых связках из-за украинского языка. По словам артистки, ее тело якобы отказалось воспринимать государственный язык, а языковой вопрос в Украине, по мнению Каменских, искусственно обостряют.

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Такое заявление певицы вызвало волну возмущения и иронии в соцсетях: украинцы высмеяли «диагноз» в мемах и саркастических комментариях и прогнозируют предстоящее возвращение Каменских к российскому гастрольному рынку.

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