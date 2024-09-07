"Насыпали эпично": 3-я штурмовая показала работу по врагу (видео)

Третья штурмовая показала огневой налет на позицию россиян. Момент разгрома посадки с оккупантами запечатлел дрон.

Об этом написали в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Видео с Mavic от бойцов Батальона беспилотных систем и кадры работы 1-го мехбата.

Третья штурмовая показала работу дронами по врагу

"Там, где противник – выжжена земля!", – отметили в бригаде.

Как отмечают в бригаде, пилоты навели и скорректировали удары подразделений по живой силе окупантов.

"Россияне пытались прятаться, но прилет за прилетом, и зеленка выгорела дотла вместе с ними", – констатировали украинские бойцы.

Напомним, ВСУ в Донецкой области ликвидировали автомобиль "Урал" одного из подразделений 120-й артиллерийской бригады. Двое военнослужащих армии РФ получили незначительные ранения.

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