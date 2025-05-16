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Насыпало много снега и ударил мороз: на горе Поп Иван в мае бушует непогода
Холод, минусовая температура и куча снега в Карпатах — такая погода на высокогорье 16 мая.
Сегодня, 16 мая, в горах выпало много снега. Спасатели показали заснеженную гору Поп Иван Черногорский и напомнили украинцам об осторожности.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Температура воздуха в горах опустилась до -3 градусов.
«Снег в середине мая: Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности. 16 мая вершина горы Поп Иван Черногорский снова укрылась снегом, также облачно, ветер западный 2 м/с, температура воздуха -3 градуса», — говорится в сообщении ведомства.
В то же время, спасатели предупредили, что в условиях весенней нестабильной погоды в горах может резко меняться температура, видимость, а снег, дождь, сильный ветер и туман могут превратить красивую прогулку в опасное происшествие.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в выходные — 17-18 мая — будет мокро и прохладно. Незначительное потепление придет в Украину со следующей недели.