Насыпало много снега и ударил мороз: на горе Поп Иван в мае бушует непогода

В Карпатах выпало много снега

Реклама

Сегодня, 16 мая, в горах выпало много снега. Спасатели показали заснеженную гору Поп Иван Черногорский и напомнили украинцам об осторожности.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Температура воздуха в горах опустилась до -3 градусов.

Реклама

«Снег в середине мая: Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности. 16 мая вершина горы Поп Иван Черногорский снова укрылась снегом, также облачно, ветер западный 2 м/с, температура воздуха -3 градуса», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели показали заснеженные склоны

В то же время, спасатели предупредили, что в условиях весенней нестабильной погоды в горах может резко меняться температура, видимость, а снег, дождь, сильный ветер и туман могут превратить красивую прогулку в опасное происшествие.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в выходные — 17-18 мая — будет мокро и прохладно. Незначительное потепление придет в Украину со следующей недели.