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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Насыпало много снега и ударил мороз: на горе Поп Иван в мае бушует непогода

Холод, минусовая температура и куча снега в Карпатах — такая погода на высокогорье 16 мая.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Карпатах выпало много снега

В Карпатах выпало много снега

Сегодня, 16 мая, в горах выпало много снега. Спасатели показали заснеженную гору Поп Иван Черногорский и напомнили украинцам об осторожности.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Температура воздуха в горах опустилась до -3 градусов.

«Снег в середине мая: Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности. 16 мая вершина горы Поп Иван Черногорский снова укрылась снегом, также облачно, ветер западный 2 м/с, температура воздуха -3 градуса», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели показали заснеженные склоны

Спасатели показали заснеженные склоны

В то же время, спасатели предупредили, что в условиях весенней нестабильной погоды в горах может резко меняться температура, видимость, а снег, дождь, сильный ветер и туман могут превратить красивую прогулку в опасное происшествие.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в выходные — 17-18 мая — будет мокро и прохладно. Незначительное потепление придет в Украину со следующей недели.

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